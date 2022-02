Atalanta, chi è Stephen Pagliuca: l'uomo che 'gestisce' 155 miliardi di dollari di capitali

IL PERSONAGGIO

La famiglia Percassi vicina alla cessione del club, ecco chi è l’investitore a capo della cordata pronta a comprare la società

Con un comunicato sul proprio sito internet, l'Atalanta ha annunciato "la sottoscrizione di un accordo di Partnership tra la famiglia Percassi e un gruppo di investitori capitanati da Stephen Pagliuca. L'accordo prevede l'ingresso dei nuovi investitori con una quota complessiva del 55% nel capitale sociale de La Dea Srl. La famiglia Percassi manterrà la quota del 45% e Antonio Percassi resterà il presidente del club. Getty Images

"Abbiamo colto, con la mia famiglia, questa opportunità, con l'obiettivo di far crescere la nostra squadra scegliendo di rimanere legati al Club, che in oltre dieci anni abbiamo portato a risultati che forse nessuno si sarebbe aspettato da una squadra di provincia". Così dopo l'annuncio della partnership con il fondo americano Bain Capital il presidente Percassi, che ha aggiunto: "Ci attendono grandi sfide e la mia convinzione è che la Partnership con investitori di così alto profilo non potrà che accelerare il nostro percorso di crescita".

A rilevare il pacchetto di maggioranza del club sarà un gruppo di investitori guidato da Stephen Pagliuca, presidente del fondo Bain (che complessivamente gestisce un patrimonio di 155 miliardi di dollari) ma che condurrà l’investimento a titolo personale. Grande appassionato di sport, Pagliuca è già presente con quote importanti ai massimi livelli dello sport americano in quanto è uno degli azionisti dei Boston Celtics.

Nato nel 1955, Pagliuca iniziò la carriera in quella che diventerà Bain Capital negli anni ‘80, fino a diventare presidente del colosso degli investimenti, che controlla numerosi altri fondi dedicati a settori economici specifici e investe su un raggio molto ampio, nel 2016. Pagliuca è presente nel comitato esecutivo dei Boston Celtics, siede al tavolo che riunisce i proprietari delle squadre Nba ed è impegnato anche in politica con il Partito Democratico, tanto da essere stato anche candidato al Senato.

PAGLIUCA: "OBIETTIVO CLUB SEMPRE PIU' COMPETITIVO"

“Siamo estremamente felici di entrare in partnership con la famiglia Percassi e di essere di supporto per il futuro sviluppo del club. L’Atalanta e i Boston Celtics condividono gli stessi valori sportivi: spirito di squadra ed un legame unico con le proprie tifoserie e comunità. Riteniamo che la famiglia Percassi abbia costruito basi solidissime su cui lavorare insieme per un rafforzamento globale del marchio, con l’obiettivo di favorire una ulteriore diversificazione e crescita dei ricavi, permettendo al club di diventare sempre più competitivo su scala italiana e internazionale“.

Vedi anche Atalanta Cessione Atalanta: accordo tra Percassi e fondo Usa guidato da Stephen Pagliuca