Serie A, Empoli-Atalanta 0-3: Scamacca-show al Castellani, sorride anche Spalletti

EMPOLI-ATALANTA 0-3

Sotto gli occhi del ct, l'ex attaccante del West Ham brilla di luce propria con la doppietta e l'assist per Koopmeiners nella rotonda vittoria nerazzurra. Gasp è quarto, aspettando la Fiorentina

Empoli-Atalanta, le foto del match















































1 di 25 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 25 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Brilla l'Atalanta nel posticipo della 10a giornata di Serie A, ma soprattutto brilla Gianluca Scamacca: è l'attaccante a risolvere la gara del Castellani, vinta 3-0 su un Empoli scarico e mai pericoloso. L'ex West Ham firma una doppietta (5' e 51') e serve l'assist per il gol di Koopmeiners (28'), colpendo anche un palo e una traversa. La Dea è così quarta con 19 punti, scavalcando il Napoli e la Fiorentina, che sfiderà la Lazio alle 20.45.

LA PARTITA

Doppietta e assist. Così Gianluca Scamacca decide un Empoli-Atalanta senza storia, vinto 3-0 dai nerazzurri nel segno del suo attaccante, che si regala una prestazione alla Bobo Vieri e fa scalare la classifica a Gasperini. La Dea non fa prigionieri sin dai primissimi minuti, dominando nel gioco e nel possesso palla. I nerazzurri trovano il gol al 5', con un'azione costruita interamente dal loro attacco. Lookman premia il taglio di Scamacca, che si defila e col tacco supera Berisha sotto gli occhi di Spalletti, attento in tribuna alla prova del suo centravanti. L'Empoli abbozza una reazione col pressing, ma rischia di subire due volte il raddoppio: Scamacca colpisce il palo al 16' e si vede annullare la doppietta tre minuti più tardi per un precedente offside di Koopmeiners. Sale in cattedra anche Berisha, che evita due reti, ma non può nulla al 28' sul rasoterra di Koopmeiners: l'olandese spiazza il portiere e insacca sull'assist di Scamacca. Questa volta non c'è la reazione dei toscani, privi di Baldanzi, e si va al riposo sul 2-0.

La ripresa è un monologo dell'Atalanta, che allunga nuovamente in avvio: de Roon ruba palla e va in verticale per Scamacca, che rientra sul destro e batte Berisha firmando la sua doppietta al 51'. L'attaccante sfiora in due occasioni la tripletta, centrando anche una traversa prima di lasciare spazio a De Ketelaere, mentre l'Empoli impegna Musso con Cambiaghi (di proprietà della Dea). Si tratta del primo sussulto dei padroni di casa, sin qui inermi di fronte alle sfuriate dei rivali, che vanno vicini al poker con Toloi. I cambi abbassano i ritmi e la Dea può gestire, rischiando qualcosa solo sul tentativo di Fazzini e proteggendo la rete inviolata di Musso. Vincono 3-0 i nerazzurri, che si portano al quarto posto con 19 punti, scavalcando il Napoli (18) e la Fiorentina (17), impegnata in seguito contro la Lazio. Empoli terzultimo con l'Udinese, a quota 7.

LE PAGELLE

Berisha 6 - Ha qualche colpa sul terzo gol, ma nel complesso è l'unico sufficiente dell'Empoli. Senza le sue parate nella prima mezz'ora, il passivo sarebbe stato quantomeno tennistico.

Walukiewicz 4.5 - Scamacca lo porta a spasso per tutta la partita e il polacco va in tilt, non intuendo nessuno dei movimenti del rivale e venendo surclassato nel duello fisico e tecnico. Andreazzoli lo sostituisce al 65', dopo una serata da incubo.

Scamacca 7.5 - Semplicemente dominante. Apre le danze, serve l'assist per il raddoppio di Koopmeiners e firma la sua doppietta in avvio di ripresa. Nel mezzo, un palo e una traversa. Prestazione sontuosa sotto gli occhi del ct Spalletti, alla Vieri.

Hateboer 7 - Nel primo tempo sfonda costantemente sulla corsia destra, risultando l'arma in più per l'attacco dell'Atalanta e facendo impazzire Cacace. Un grande ritorno da titolare per l'olandese, che approfitta dell'assenza di Zappacosta per rilanciarsi agli occhi di Gasperini.

IL TABELLINO

EMPOLI (4-3-3) - Berisha 6; Ebuehi 5, Walukiewicz 4.5 (18' st Ismajli 6), Luperto 5, Cacace 5; Marin 5.5 (38' st Bastoni sv), Grassi 5, Maleh 5.5 (29' st Fazzini 6); Cancellieri 5 (29' st Maldini 6), Caputo 5, Cambiaghi 5.5 (18' st Gyasi 5.5). All. Andreazzoli. A disposizione: Perisan, Caprile, Shpendi, Kovalenko, Guarino, Bereszynski, Ranocchia.

ATALANTA (3-4-1-2) - Musso 6; Djimsiti 6, Scalvini 6 (1' st Toloi 6.5), Kolasinac 6.5; Hateboer 7, de Roon 6.5, Ederson 6, Ruggeri 6.5 (41' st Bakker sv); Koopmeiners 7 (22' st Pasalic 6); Lookman 6.5 (30' st Muriel 6), Scamacca 7.5 (22' st De Ketelaere 6). All. Gasperini. A disposizione: Carnesecchi, Rossi, Holm, Zortea, Adopo, Bonfanti, Miranchuk.

Arbitro: Massimi.

Marcatori: 5' Scamacca (A), 28' Koopmeiners (A), 6' st Scamacca (A).

Ammoniti: Maleh (E), Cacace (E), Gyasi (E), Fazzini (E).

LE STATISTICHE

• Gianluca Scamacca è uno dei tre giocatori di questo campionato, assieme a Lautaro Martínez (tre) e Olivier Giroud (due), ad aver segnato più di una marcatura multipla e tra questi è quello che ci è riuscito con meno presenze: due doppiette in sette gare giocate. • Per la seconda volta nella storia, in una singola stagione di Serie A dopo 10 giornate si registrano tre squadre che hanno mantenuto la porta inviolata in almeno sette partite ciascuna: Juventus, Inter e Atalanta – l’altro precedente risale all’annata 1966/67 (nove clean sheet per il Cagliari, otto per l’Inter e sette per la Juventus).

• L’Atalanta ha vinto almeno sei delle prime 10 partite di campionato in ciascuna delle ultime due stagioni di Serie A, tante volte quante nelle precedenti 61 stagioni disputate nella competizione.

• Gianluca Scamacca è il primo giocatore italiano dell'Atalanta a prendere parte ad almeno tre gol nella stessa partita di Serie A da Marco Borriello (tre vs Roma il 17 aprile 2016).

• In questo campionato, tra i centrocampisti solamente Giacomo Bonaventura e Christian Pulisic (sei ciascuno) hanno preso parte a più gol rispetto a Teun Koopmeiners (cinque - tre gol e due assist).

• Teun Koopmeiners è uno dei soli tre centrocampisti capaci di prendere parte ad almeno cinque gol in ciascuna delle ultime tre stagioni di Serie A, assieme a Giacomo Bonaventura e Felipe Anderson.

• Gianluca Scamacca ha segnato quattro gol in tre presenze in Serie A contro l'Empoli: i toscani sono la squadra contro cui il centravanti vanta più reti realizzate nel massimo campionato, nonché quella contro la quale ha realizzato più marcature multiple nella competizione (due).

• L’Atalanta ha mantenuto la porta inviolata in sette delle prime 10 partite di questo campionato di Serie A, record di clean sheet per la Dea a questo punto della stagione nella competizione.

• L’Empoli ha perso un match di Serie A disputato di lunedì per la prima volta dal settembre 2022 (1-2 vs Roma), interrompendo una striscia di sette risultati utili consecutivi ottenuti in questo particolare giorno della settimana.

• Maarten De Roon ha raggiunto contro l’Empoli quota 250 presenze in Serie A, tutte con l’Atalanta, diventando il primo giocatore straniero a raggiungere questo traguardo con la maglia della Dea.