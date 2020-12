Percassi: "Gomez? Argomento chiuso. Gasp con noi a vita"

Il presidente dell'Atalanta Antonio Percassi ha rilasciato un'intervista all'Eco di Bergamo per analizzare un altro anno più che positivo per squadra e società. Inevitabile la domanda sul futuro di Gomez e sulle possibilità che si possa aggiustare una situazione che sembra ormai compromessa. E le parole del presidente non fanno che confermare questa ipotesi: "Il caso Papu? No guardi, ne abbiamo già parlato abbastanza. L'argomento per me è chiuso. Punto."