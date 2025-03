Organizzazione, corsa e un Lookman stratosferico: l'Atalanta sogna lo scudetto

Domenica al Gewiss Stadium arriva la capolista, che ha faticato molto contro il Monza ma che in campionato ad agosto e in Supercoppa italiana ha spazzato via la Dea senza troppi problemi. Gasperini, oltre ad avere il migliore attacco insieme all'Inter, ha sistemato anche la difesa (5 gare di fila senza prendere gol) ma per ambire allo scudetto deve sfatare il tabù casa, dove in campionato non vince dal 22 dicembre contro l'Empoli.