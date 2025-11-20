Lookman-Atalanta, pace fatta anche sui social: l'attaccante rimette le foto in nerazzurro

Erano gli inizi di agosto e l'Atalanta aveva rifiutato un'offerta dell'Inter di 42 milioni di euro più tre di bonus per portarlo a Milano. Ademola Lookman aveva risposto con un gesto di 'rottura' nei confronti della Dea cancellando ogni riferimento alla squadra sui suoi profili social, non seguendo più la società bergamasca e togliendo le sue foto in maglia nerazzurra, lasciando anche un vuoto nella pagina iniziale su Instagram e X: la foto del suo profilo era diventata un bollino nero. A distanza di mesi è tornato il sereno tra l'attaccante nigeriano e l'Atalanta, che ha mantenuto fino in fondo la linea dura nei confronti del giocatore: lo dimostra il fatto che Lookman, che ha ritrovato posto in squadra (sette presenze e un gol al Milan in campionato e tre presenze in Champions finora) ha nuovamente pubblicato tutte le foto che lo ritraggono con la maglia della Dea. Il suo contratto con l'Atalanta scade a giugno 2027. Intanto però il Galatarasay è pronto a tornare all'attacco dopo il tentativo a vuoto di settembre e, secondo Fabrizio Romano, avrebbe messo l'esterno della Dea in lista per il mercato di gennaio.