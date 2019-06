Lo stadio di Bergamo è un cantiere: iniziata la costruzione a tempo record

10/06/2019

A Bergamo avanti tutta per costruire il nuovo stadio dell'Atalanta. Demolita la Curva Nord, è iniziata la fase di costruzione dell'impianto: il cantiere lavora sette giorni su sette per regalare ai nerazzurri di Gasperini la nuova casa a tempi di record. Il sogno è quello di giocare la Champions League a settembre ottenendo dalla Uefa una deroga per ospitare le tre partite casalinghe al Gewiss Stadium, ancora non nella sua versione definitiva.