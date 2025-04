La metamorfosi di De Ketelaere: è meno pericoloso, ma più nel vivo del gioco. L'Atalanta però aspetta i suoi gol

L'allarme in casa Atalanta lo ha fatto suonare direttamente Gian Piero Gasperini dopo l'1-1 interno contro il Lecce: "C'è un po' di presunzione e arroganza nell'approccio a questo tipo di partite. Sembra tutto facile o dovuto, ma non lo è". In effetti il 2025 della Dea, pur restando di altissimo livello come dimostra la posizione in classifica, ha sorpreso in negativo per diversi risultati inaspettati che hanno portato la squadra prima fuori dalla Champions League a sorpresa contro il Bruges e poi a staccarsi, provocatoriamente o meno, dalla lotta scudetto piuttosto velocemente. Qualcosa si è inceppato e i numeri dell'attacco, pur potendo contare su Mateo Retegui come capocannoniere, non sono più stati così strabilianti nel nuovo anno. In particolare a fare la differenza con il recente passato è l'apporto di Charles De Ketelaere, praticamente nullo nel 2025 e più simile a quello visto con la maglia del Milan che non quello spumeggiante al primo anno a Bergamo.