L'incognita di Gasp: restare con una squadra più forte o cedere alla corte del Napoli

IL DILEMMA

L'allenatore dell'Atalanta incontrerà il presidente Percassi e gli chiederà di confermare i migliori e rinforzare la rosa

"Should I Stay or Should I Go", l'incognita esistenziale dei Clash si sta facendo strada nella mente dell'allenatore più in voga del momento. Gian Piero Gasperini, l'uomo che ha condotto l'Atalanta sul tetto dell'Europa che potrà anche contare meno ma conta eccome, deve decidere se restare nell'ambiente che lo adora per quanto fatto in questi otto anni, o cedere alla corte di De Laurentiis e tentare di riportare il Napoli ai livelli di solo un anno fa.

Quello che è certo è che si vedrà con il presidente Percassi, anche se non è ancora chiaro quando, visto che c'è da chiudere una stagione che prevede due partite (compreso il recupero del 2 giugno con la Fiorentina). C'è insomma tempo per capire cosa fare mentre dal golfo più incantevole d'Italia arrivano telefonate del presidente e del nuovo ds Manna che lo hanno scelto, senza più dubbi o casting, come il nuovo allenatore del Napoli 2024/25.

La risposta però non cambia. Gasp ha un contratto che scade nel 2025 e vuole prima capire che squadra ha intenzione di fare la società bergamasca per il prossimo anno. Un anno cruciale, con il ritorno in Champions e la possibilità, con qualche ritocco azzeccato, di poter pensare di puntare anche più in alto in campionato. Se Percassi dovesse ascoltarlo non cedendo i pezzi grossi, a partire da Koopmeiners, e portando a Zingonia due o tre giocatori pronti per ambizioni di alto livello, è quasi certa la sua permanenza. Altrimenti le strade si separeranno e Gasp potrà esportare il suo calcio in un ambiente che lo accoglierebbe a braccia aperte.