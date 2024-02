L'Atalanta saluta Muriel: "Ci hai fatto divertire e sognare, grazie Lucho"

ADDIO UFFICIALE

Ufficiale la cessione all'Orlando City dell'attaccante colombiano, che lascia i bergamaschi dopo 4 anni e mezzo

© Getty Images "Ci hai fatto divertire, sognare e ballare in Italia e in Europa. Le tue giocate e il tuo sorriso rimarranno indelebili nella storia nerazzurra. Gracias por todo y suerte, Lucho". Così l'Atalanta saluta dopo quattro anni mezzo Luis Muriel, ceduto ufficialmente a titolo definitivo all'Orlando City SC dopo quattro anni e mezzo, 184 presenze, 68 reti e 28 assist-gol, "score grazie al quale ha contribuito in maniera significativa a fare la storia recente del Club nerazzurro", si legge nella nota della società bergamasca.

"La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutta Atalanta BC tengono particolarmente a ringraziare 'Lucho', non solo per il suo contributo sul campo ma anche per l’impegno, la dedizione e l’attaccamento alla maglia nelle quattro stagioni e mezza di militanza in nerazzurro, nelle quali ha lasciato tracce indelebili del suo straordinario talento (e del suo sorriso contagioso) con gol e giocate di classe cristallina - si legge ancora nel saluto dell'Atalanta a Muriel - augurandogli contestualmente le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera sportiva".