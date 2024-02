Muriel, addio all'Atalanta: "Vi porterò sempre nel cuore"

DIREZIONE STATI UNITI

Il colombiano si congeda dai nerazzurri con un messaggio social commosso: "Vado a fare un'esperienza nuova"

"Vado a fare un'esperienza nuova, ma vi porterò sempre nel cuore". Così Luis Muriel, in un video sul suo profilo Instagram per i tifosi dell'Atalanta, all'indomani della sua partenza per gli Orlando City. Lo attendono due anni di contratto più opzione per tre milioni di euro a stagione: al club bergamasco, che dopo il 30 giugno prossimo lo avrebbe perso a parametro zero, va 1 milione. Era arrivato a 20 nell'estate del 2019 dal Siviglia. L'attaccante colombiano conferma il prossimo addio al Gewiss Stadium di Bergamo: "Insieme alla società vogliamo fare questo saluto perché la riteniamo la maniera più bella di lasciarci - continua nel suo video -. Bergamo è casa mia e tornerò sempre a trovarvi. Siete la tifoseria più bella mai conosciuta".

Partito alla volta degli Usa da Linate lunedì mattina, Muriel, 33 anni il prossimo 16 aprile, ha pubblicato il saluto alle sei del mattino di martedì: "Avrei voluto farlo di persona, ma non ce n'è stato il tempo perché appena è arrivato l'ok sono dovuto partire per fare le visite mediche", spiega il colombiano nel post.

"Ringrazio il presidente Antonio Percassi, il figlio Luca, mister Gasperini e tutti i compagni con cui ho vissuto cose bellissime, sia in Europa che in Italia, in questi quattro anni e mezzo - prosegue Muriel nel video -. Ringrazio anche chi è dietro le quinte a Zingonia: i magazzinieri, il personale in cucina e quello amministrativo che ogni giorno lavorano per renderci migliori". Infine, nel messaggio scritto: "Mi avete sempre supportato e trasmesso grande affetto e calore. Mi sono sentito amato come calciatore ma anche come persona. Non lo dimenticherò mai".