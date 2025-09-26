Logo SportMediaset
VERSO JUVENTUS-ATALANTA

Atalanta, Juric: "Juve forte e ricca di soluzioni. Lookman? Si sta allenando bene"

Il tecnico dei bergamaschi alla vigilia del match dello Stadium: "De Ketelaere ci sarà, Ederson può tornare in Champions"

26 Set 2025 - 14:10

Ivan Juric ha presentato così, in conferenza stampa, il delicato confronto di sabato sera contro la Juventus: "Mi aspetto domani di affrontare una gara contro una squadra che ha tante scelte, tante soluzioni - le parole del tecnico dell'Atalanta nella conferenza della vigilia -. Sarà dura e lo abbiamo già riscontrato nell'amichevole di quest'estate (finita 2-1 per i bianconeri, ndr). Noi però vogliamo cercare di fare il massimo".

"Loro hanno Conceicao, Zhegrova, Yildiz e anche delle punte - ha proseguito analizzando i potenziali pericoli -. Hanno velocità, tecnica e tantissime soluzioni: bisognerà farsi trovare pronti sia in fase offensiva che difensiva. Dobbiamo essere umili. Affrontiamo una squadra che ha tante soluzioni tecniche".

Si è poi parlato un po' dei singoli, a cominciare da acciaccati e infortunati e finendo con un punto su Lookman: "Viviamo alla giornata. Domani ci sarà De Ketelaere, mentre per gli altri valuteremo se possiamo recuperarli per martedì (in Champions contro il Bruges, ndr). Ederson per esempio potrebbe esserci per martedì. Chi in difesa? Ahanor ha giocato molto bene a Torino. Ha fatto una partita attenta e bisogna continuare così. Lookman si sta allenando bene e pian piano cercheremo di farlo ritornare a pieno regime. Abbiamo sia lui sia De Ketelaere a disposizione: ora devo scegliere davanti considerando che ho tante soluzioni offensive. Staremo a vedere".

Il croato si è detto soddisfatto anche del rendimento di Samardzic, Krstovic e Sulemana: "Sono contento perché hanno fatto tutti e tre una grande gara col Torino. Ci danno molta sostanza e qualità: secondo me sono molto più di semplici alternative. Krstovic deve pensare a fare il massimo. Ha una grande voglia di lavorare e ci sono dei dettagli su cui lui può fare la differenza. S'impegna sempre e quando sbaglia impara: ha una mentalità vincente per fame e voglia di fare bene".

Bastone e carota invece per Daniel Maldini: "Deve migliorare tanto sotto certi aspetti. Ha qualità, ma deve completarsi nella maniera migliore possibile considerando le sue potenzialità".

Ancora un'incognita il recupero di Scamacca: "Difficile a oggi dare una data precisa. Non è facile per lui. Quello che gli dico è di continuare a lavorare e fare bene: speriamo di recuperarlo il prima possibile".

