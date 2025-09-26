Atalanta, Juric: "Juve forte e ricca di soluzioni. Lookman? Si sta allenando bene"

Si è poi parlato un po' dei singoli, a cominciare da acciaccati e infortunati e finendo con un punto su Lookman: "Viviamo alla giornata. Domani ci sarà De Ketelaere, mentre per gli altri valuteremo se possiamo recuperarli per martedì (in Champions contro il Bruges, ndr). Ederson per esempio potrebbe esserci per martedì. Chi in difesa? Ahanor ha giocato molto bene a Torino. Ha fatto una partita attenta e bisogna continuare così. Lookman si sta allenando bene e pian piano cercheremo di farlo ritornare a pieno regime. Abbiamo sia lui sia De Ketelaere a disposizione: ora devo scegliere davanti considerando che ho tante soluzioni offensive. Staremo a vedere".