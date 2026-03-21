ATALANTA

Scamacca Ko prima del Verona, salterà i playoff con la nazionale

Tempi di recupero da definire, ma l'attaccante sarà sicuramente out per la sfida degli azzurri contro l'Irlanda del Nord

21 Mar 2026 - 13:11
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Gianluca Scamacca si ferma sul più bello. L'attaccante dell'Atalanta sarà out per la sfida contro il Verona in programma domani alle 15 e anche per i playoff della Nazionale per la qualificazione ai prossimi Mondiali a causa di una lesione muscolo fasciale all'adduttore destro

Ancora da definire con precisione i tempi di recupero, ma Scamacca rischia di saltare diverse partite di Serie A e costringe il Ct Gennaro Gattuso a cambiare la lista dei suoi convocati per la sfida all'Irlanda del Nord, in programma proprio a Bergamo giovedì 26 marzo.

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