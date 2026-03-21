Scamacca Ko prima del Verona, salterà i playoff con la nazionale
Tempi di recupero da definire, ma l'attaccante sarà sicuramente out per la sfida degli azzurri contro l'Irlanda del Nord
Gianluca Scamacca si ferma sul più bello. L'attaccante dell'Atalanta sarà out per la sfida contro il Verona in programma domani alle 15 e anche per i playoff della Nazionale per la qualificazione ai prossimi Mondiali a causa di una lesione muscolo fasciale all'adduttore destro.
Ancora da definire con precisione i tempi di recupero, ma Scamacca rischia di saltare diverse partite di Serie A e costringe il Ct Gennaro Gattuso a cambiare la lista dei suoi convocati per la sfida all'Irlanda del Nord, in programma proprio a Bergamo giovedì 26 marzo.