Gasperini: "Rigore non dato a Toloi? Episodio brutto e grave"

"Peccato perché meritavamo la vittoria: spiace molto", questo il commento di Gasperini dopo il pari della sua Atalanta contro l'Inter a San Siro. Il tecnico dei bergamaschi si riferisce al rigore sbagliato da Muriel nel finale: "Pensavamo di aver trovato una rigorista infallibile, ma è stato bravo Handanovic che non è nuovo a queste imprese". Il penalty non dato per il fallo su Toloi: "Non so perché non l'hanno fischiato... Queste cose sono brutte e gravi: incomprensibile. Questi episodi tolgono valore al Var: era un caso clamoroso".