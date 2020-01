Inter-Atalanta, bufera Var: Irrati non interviene, furia Gasperini

Rabbia Atalanta per un episodio avvenuto nel finale del primo tempo della sfida di San Siro contro l'Inter. Toloi ha protestato molto per un presunto rigore in favore degli ospiti su una mischia in area al 40' sul risultato di 1-0: punizione defilata di Gomez, colpo di testa del centrale dell'Atalanta, parata di Handanovic e sulla respinta Toloi va sul pallone ma cade per terra dopo un contatto con Lautaro (che lo ostacola col braccio), caduto in seguito allo stacco aereo. Sembra rigore netto (più espulsione), ma Rocchi si confronta con l'addetto al Var (Irrati), che conferma: non c'è rigore. "Non capisco perché non è stato usato il Var, episodio incomprensibile. Situazioni così tolgono valore alla tecnologia” ha detto dopo la partita Gasperini.