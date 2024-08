Gasperini: "Koopmeiners alla Juve? Tutti felici e contenti. Zaniolo scommessa persa per ora"

La sfida con l'Inter è alle porte, ma in casa Atalanta non si può che parlare dell'addio di Teun Koopmeiners: dopo un lungo tira e molla l'olandese ha firmato un contratto quinquennale con la Juventus. "Ha raggiunto quello che voleva, a noi ha dato tanto - le parole di Gasperini in conferenza stampa -. Sono tutti quanti felici, lo è la Juventus, lui e l'Atalanta, tutti vissero felici e contenti". Almeno Lookman è rimasto in nerazzurro nonostante le sirene del Psg: "È rientrato ieri, ha fatto il primo allenamento. Vediamo se ci sarà a San Siro". Out Hien così come Zaniolo: dure le parole sull'ex romanista da parte del tecnico degli orobici. "Sono passati due mesi, e fino ad ora non siamo riusciti a ottenere quanto speravamo da questa scommessa. Fino a ora siamo al palo, vedremo in futuro".