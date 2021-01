Gasperini: "Gomez ci ha dato tanto, gli auguro il meglio"

VERSO ATALANTA-LAZIO

Gian Piero Gasperini tende la mano al "Papu" Gomez dopo la rottura e l'addio all'Atalanta da parte dell'argentino, approdato al Siviglia. "Il Papu Gomez ha dato tantissimo all'Atalanta, adesso la squadra puo' camminare con le proprie gambe. Ci ha aiutato a crescere, non posso che augurargli il meglio: va in una squadra molto forte che gioca la Champions, un bel palcoscenico", ha detto l'allenatore neroblù alla vigilia della sfida di Coppa Itala contro la Lazio.

Adesso, però, la Dea deve pensare al campo e alla Lazio di Simone Inzaghi. "La Lazio in questi anni è stata sempre protagonista, è partita con delle ambizioni, gioca la Champions League. Noi cerchiamo di stare dentro in tutte le competizioni: domani è la prima di due partite molto ravvicinate con lo stesso avversario e per questo c'è anche po' di curiosità. Tutti quanti puntiamo comunque al massimo"., ha aggiunto.

L'Atalanta, comunque, arriva dal bel successo sul Milan: "La vittoria sul Milan ci ha lasciato indubbiamente una grande felicità. Aspettavamo molto questo confronto con la squadra che aveva fatto meglio nel girone d'andata e ne siamo usciti veramente bene".

Due le defezioni per Gasperini: oltre a Pasalic, "Hateboer ha un piccolo infortunio sul metatarso del piede (sinistro, ndr), soffre nel calciare il pallone ma spero possa recuperare in pochi giorni".