Gomez saluta l'Atalanta: "Rifarei tutto, Bergamo nel cuore. Voglio bene anche a Gasperini"

"Sono triste e anche contento. Rifarei tutto quello che ho fatto dal primo giorno a Bergamo, abbiamo fatto la storia di questa società ora al top in Europa". Sono le parole di addio all'Atalanta del Papu Gomez prima di partire per Siviglia con un volo privato. "I tifosi mi mancheranno tanto - ha proseguito - Bergamo è nel mio cuore, è la mia città. Ci rivedremo presto, sicuramente. Ho già parlato con i Percassi e sanno cosa penso. Voglio bene a tutti. Certo, anche a Gasperini".