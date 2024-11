Gasperini gode dopo il Napoli: "Siamo felici, che personalità! Noi da scudetto? Dobbiamo crescere"

Ventidue punti dopo undici giornate, secondo posto e uno scudetto nel mirino. Dopo i grandi cambiamenti nel mercato estivo l'Atalanta sta ancora stupendo tutti. Il tris rifilato al Napoli dice tanto sulle ambizioni dei bergamaschi per la soddisfazione di Gasperini: "Per il Tricolore non si tratta di nascondersi visto che queste partite sono una bilancia anche per noi - ha esordito il tecnico ex Genoa e Inter -. Il Napoli è una squadra forte che ha fatto cose straordinarie. La consapevolezza dei risultati dello scorso anno ci hanno permesso di crescere in personalità e anche a livello tecnico".