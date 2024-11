Napoli, Manna: "Rinnovo Kvara? Vogliamo risolvere a breve altrimenti aspettiamo a fine stagione"

La forbice tra domanda e offerta si è assottigliata dopo l'ultimo incontro tra le parti: otto milioni più bonus è quanto chiedono Kvara e il suo entourage, sei milioni la cifra che De Laurentiis è pronto a sborsare per il giocatore, che attualmente guadagna circa due milioni a stagione. Un grosso sforzo, dunque, quello che il presidente azzurro è disposto a compiere per blindare il georgiano, che ha un contratto in scadenza nel 2027 ma cui non mancano le pretendenti (vedi Psg). C'è invece ancora da lavorare sulla clausola di rescissione da inserire nel contratto: l’agente Jugeli vorrebbe fissarla a 80 milioni, mentre il Napoli non vuole scendere da quota 100. Dopo l'incontro di San Siro previsto un nuovo summit tra le parti.