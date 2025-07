Atalanta, Juric ricoverato per un'infiammazione delle vie aeree: niente primo allenamento con la nuova squadra

Non è iniziata nel migliore dei modi possibili l'avventura di Ivan Juric sulla panchina dell'Atalanta. I 27 giocatori convocati a Zingonia per il ritiro della Dea non hanno trovato ad attenderli il nuovo mister che da qualche giorno è ricoverato all'ospedale Bolognini di Seriate nel reparto di otorinolaringoiatria a seguito di "una importante infiammazione delle vie aeree superiori, complicata da una infezione batterica dell'epiglottide trattata con terapia antibiotica endovenosa" come ha specificato la società con una nota sul proprio sito.