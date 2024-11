Serie A: Napoli-Atalanta 0-3, super-Lookman frena la marcia di Conte

LE STATISTICHE

. Ademola Lookman è il giocatore di Serie A che ha preso parte al maggior numero di reti nel 2024 tra tutte le competizioni: 28 con l'Atalanta, frutto di 17 gol e 11 assist nell’anno solare.

· Antonio Conte ha perso un match casalingo da allenatore in Serie A con tre gol di scarto per la seconda volta in carriera, dopo Atalanta-Juventus 2-5 del 7 novembre 2009.

· Mateo Retegui ha segnato 11 reti in queste prime 11 partite di campionato: solo un giocatore nella stagione di debutto con una nuova squadra nell’era dei tre punti a vittoria ha superato i 10 gol nelle prime 11 gare giocate dal suo club in un torneo di Serie A (Luca Toni, 13 con la Fiorentina 2005/06).

· Per la prima volta in carriera da allenatore in Serie A, Gian Piero Gasperini ha vinto un match contro Antonio Conte; in sette precedenti Gasperini aveva infatti registrato due pareggi e cinque sconfitte.

· Ademola Lookman ha segnato quattro reti contro il Napoli in campionato, contro nessuna squadra ha segnato di più in Serie A, al pari della Fiorentina.

· Ademola Lookman non segnava in trasferta in campionato dal 17 settembre 2023 contro la Fiorentina, da allora aveva infatti realizzato 14 gol in Serie A, tutti in match casalinghi.

· Ademola Lookman ha realizzato la sua seconda doppietta in trasferta in Serie A, dopo quella contro la Juventus all'Allianz Stadium il 22 gennaio 2023.

· Nelle ultime due stagioni di Serie A (dal 2023/24), Charles De Ketelaere è il giocatore che ha fornito più assist nel torneo (13).

· Charles De Ketelaere ha fornito due assist nello stesso match per la terza volta in Serie A, dopo lo scorso 26 ottobre contro l'Hellas Verona e il 27 gennaio 2024 contro l'Udinese.

· L’Atalanta ha vinto un match contro la squadra prima in classifica a inizio giornata in Serie A per la prima volta dal 4 dicembre 2021 proprio al Maradona contro il Napoli, da allora aveva raccolto appena un punto nelle ultime sei sfide contro queste formazioni.

· Una squadra allenata da Antonio Conte ha subito due gol nei primi 31 minuti di gioco in un match di Serie A per la prima volta dal 17 ottobre 2020 in Inter-Milan (doppietta di Ibrahimovic nei primi 16 minuti in quel caso).

· Marten de Roon ha toccato quota 281 presenze in Serie A, eguagliando Stefano Angeleri (281) al 1° posto tra i calciatori dell’Atalanta con più gare giocate nella storia del torneo (esclusi spareggi).