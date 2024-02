Gasperini: "Con l'Inter nulla da perdere. Scamacca? Il problema è considerarlo un campione"

VERSO INTER-ATALANTA

Il tecnico dell'Atalanta presenta la sfida con la capolista: "Stanno facendo qualcosa di straordinario"

Gian Piero Gasperini presenta in conferenza stampa il recupero contro l'Inter: "Stanno facendo qualcosa di straordinario, è un recupero. Se vogliamo possiamo dire che abbiamo poco da perdere". Su Scamacca, poco brillante contro il Milan: "Si comporta benissimo e lavora tanto, non c'è nessun problema Scamacca. L'unico problema è considerare Scamacca un grande campione, oggi non è possibile. Sta lavorando come tanti per diventarlo, però è un ragazzo molto positivo".

Gasperini ha solo parole al miele per l'Inter di Inzaghi. "L'Inter è una squadra completa, Inzaghi ha fatto un grandissimo lavoro, poche volte si è vista giocare l'Inter con questa qualità - ha aggiunto -. Ha qualità in tutti i reparti, gioca bene in Italia e in Europa, noi dobbiamo andare a giocare la nostra gara. All'andata abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo fatto un errore sul rigore che ha aperto la partita, è stata però una gara equilibrata".

Tabù San Siro. "Chi lo sa, è l'unico campo in cui non siamo mai riusciti a vincere. Sicuramente ci proveremo".

L'allenatore dell'Atalanta è tornato anche sul contestato rigore di Giroud su Holm. "Sul regolamento mi sono già espresso abbastanza, a me non piace sempre. È fastidioso cambiare opinione a proprio vantaggio, non mi piacciono questi falli di mano, queste simulazioni grosse che ci sono, tutte queste cose da Var. Ne succedono a decine ormai da mesi. Domenica c'erano Irrati e Orsato, meglio di così, hanno valutato il regolamento è evidente".

Gasperini ha tagliato corto sulla sostituzione di De Ketelaere domenica sera. "È stata una scelta tecnica".

Sulla formazione anti-Inter. "Siamo in tanti in questo momento, per domani penso a Pasalic e Hien, ma anche a Bakker. Scalvini comunque sta bene".