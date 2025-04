Serie A, Atalanta-Lazio 0-1: Isaksen riporta i biancocelesti sul treno per la Champions

Gustav Isaksen ha realizzato quattro gol in 31 presenze stabilendo il proprio record realizzativo in una singola stagione di Serie A (precedentemente tre reti in 28 gare nel 2023/24).

La Lazio ha realizzato 16 gol con giocatori subentrati in questo campionato, almeno sei più di qualsiasi altra squadra (a 10 Milan e Parma).

L’Atalanta ha perso almeno tre match consecutivi senza trovare il gol in Serie A per la prima volta dal periodo tra settembre e ottobre 2014, con Stefano Colantuono alla guida (quattro in quel caso).

La Lazio ha vinto una gara senza subire reti in Serie A per la prima volta dal 19 gennaio scorso (3-0 vs Hellas Verona in quel caso).

La Lazio è una delle due squadre, con l'Inter che conta più giocatori con almeno quattro gol realizzati in questo campionato: sei per entrambe (Castellanos, Zaccagni, Dia, Pedro, Isaksen, Marusic).

Fisayo Dele-Bashiru ha fornito il suo primo assist in Serie A, il primo in campionato da quello del 17 marzo 2024 (in quel caso con Hatayspor contro il Samsunspor, in Super Lig turca).

L’Atalanta è rimasta senza segnare per quattro match interni di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra novembre e dicembre 2004.

La Lazio ha vinto senza subire reti contro l’Atalanta in Serie A per la prima volta dal 23 ottobre 2022 (2-0 in quel caso, con Maurizio Sarri in panchina).

La Lazio ha effettuato sette cambi nell’XI titolare rispetto all'ultimo incontro di Serie A, record per il club tra due partite di questa stagione.

L'Atalanta ha concluso il primo tempo senza tiri nello specchio nelle ultime due gare di Serie A (vs Fiorentina e Lazio); l'ultima volta che la Dea non ha centrato la porta nei primi 45 minuti in due incontri di fila nella competizione risaliva al febbraio 2021 (vs Cagliari e Napoli in quel caso).

Marten de Roon ha collezionato la sua 300ª presenza in Serie A.