Juric dimesso dall'ospedale: tra venerdì e sabato tornerà a Zingonia

Ivan Juric è stato dimesso nel pomeriggio dall'ospedale Bolognini di Seriate (Bergamo) dov'è stato ricoverato per alcuni giorni a causa di un'infiammazione batterica all'epiglottide. L'allenatore dell'Atalanta è in via di guarigione completa e venerdì, o al massimo sabato, tornerà in sede a Zingonia a dirigere gli allenamenti della squadra. Juric è stato curato con antibiotici durante la degenza nel reparto di Otorinolaringoiatria, diretto dal dottor Davide Panciera che martedì s'era fatto fotografare con lui sul profilo Facebook dell'Asst Bergamo Est.