Bergamo vuol omaggiare Gasperini: petizione per una statua del tecnico in città

"Chiediamo al Comune di Bergamo di approvare la realizzazione di una statua temporanea dedicata a Gasperini, da installare in un luogo simbolico della città - si legge nella petizione -. Il progetto sarà finanziato con una raccolta fondi popolare, proprio come Gasperini ha sempre voluto: con il cuore e la passione della sua gente. Un simbolo per la città e per i tifosi". "Questa statua sarebbe molto più di un monumento: sarebbe un ringraziamento eterno per chi ci ha regalato anni incredibili, chi ha reso l’Atalanta grande e chi ha fatto sognare ogni tifoso bergamasco - prosegue il testo -. Se anche tu credi che Gasperini meriti un posto nella storia di Bergamo, firma questa petizione e aiutaci a far sentire la voce di tutti gli atalantini e cittadini che vogliono rendere omaggio al nostro Mister!".