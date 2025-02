Atalanta, il co-presidente Pagliuca: "Gasp ha sbagliato, è andato contro la nostra policy"

Sullo scudetto non si è sbilanciato: "L'obiettivo ogni anno è quello di finire il più in alto possibile in classifica in un campionato che è sempre molto competitivo. Basta guardare a quante squadre sono in lotta per un posto in Europa, oltre che per il titolo. Bisogna dare enorme credito a Luca e Antonio Percassi e al nostro staff per aver messo insieme una rosa così profonda da permetterci di essere in corsa per lo scudetto nonostante i tantissimi infortuni che abbiamo avuto, quasi tutti a giocatori che sono dei titolari".



Infine una riflessione sulle strutture del club: "Vogliamo continuare a crescere, anno dopo anno, stagione dopo stagione. Abbiamo comprato un terreno a Zingonia accanto al centro d’allenamento per ampliare ulteriormente quello che è già uno dei migliori centri di formazione d’Europa dove far crescere i nostri giovani. È fondamentale continuare a investire nello sviluppo dei giocatori. Abbiamo una squadra Under 23 che sta andando bene, è in zona playoff. Tutto il settore giovanile fa buone cose e questo ci permette di aver un serbatoio da cui attingere per il futuro. Il nostro stadio poi è un'opera d'arte. I Percassi hanno gestito alla grande quel progetto, che ha rispettato tempi e budget. Offre un'esperienza decisamente migliore ai nostri tifosi rispetto al passato, pur avendo mantenuto gli aspetti storici dell’impianto. Penso sia uno degli stadi più belli non solo in Italia ma anche in Europa. Per non parlare del cibo negli skybox, fornito da uno chef stellato... Se venissi a Bergamo per ogni partita dell’Atalanta metterei su una ventina di chili!".