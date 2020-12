Atalanta, tregua per un'altra impresa: tra le top 16 d'Europa per il secondo anno di fila

CHAMPIONS LEAGUE

Guerra, lite, scontro pesante, dissidio. Chiamatela come volete la 'faccenda' tra Gasperini e il Papu Gomez, iniziata negli spogliatoi tra un tempo e l'altro della sfida contro il Midtjylland e ancora viva alla vigilia di una sfida fondamentale per l'Atalanta e la sua storia come quella contro l'Ajax. Che ha scatenato clamorosi rumors come quello di un possibile addio del tecnico. Quello che conta è che per il secondo anno consecutivo la squadra bergamasca è tra le 16 formazioni migliori d'Europa. Non più sorpresa, non più rivelazione. Questa Atalanta, lo ha detto la vittoria di Amsterdam ma prima ancora quella straordinaria ad Anfield contro il Liverpool ex campione d'Europa, è una realtà a livello internazionale. Ajax-Atalanta, le immagini del match Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images





Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte

Vedi anche Atalanta Atalanta, Gasperini: "Risultato straordinario. Dimissioni? Il mio addio non sarà mai traumatico"

Atalanta dopo Villarreal e Siviglia tra le squadre che hanno debuttato dal 2003/04 in Champions e si sono qualificate alla fase a eliminazione diretta. Un'altra prova di maturità della squadra di Gasperini contro l'Ajax. Tre punti pesantissimi al termine di una partita amministrata con saggezza e poi portata a casa grazie a Muriel che, entrato al 34' della ripresa al posto di Zapata, alla prima occasione non ha fallito. Dodici dei 25 centri dell'attaccante colombiano con la maglia della Dea sono arrivati dalla panchina: nessuno micidiale come lui nei maggiori cinque campionati europei. L'anno scorso in Champions l'Atalanta, dopo un inizio disastroso, conquistò la qualificazione con 7 punti. Quest'anno i punti sono 11, di cui 9 realizzati lontano da Bergamo: è solo la quarta volta che una squadra con appena due punti in casa in una fase a gironi trova il pass per il turno successivo della competizione, dopo la Roma (2002/03) e il Milan (2009/10 e 2012/13).

Vedi anche Atalanta Atalanta, Gomez zittisce le voci: “Voi parlate, noi facciamo la storia”

E' festa sul campo alla fine dei 90' di Amsterdam: abbracci tra i giocatori. Non con Gasperini. Ma in una serata così è solo gioia per tutti. Dopo la partita il tecnico dei bergamaschi parla di futuro e ribadisce il suo ruolo: "Devo sentirmi libero di fare le mie scelte". In panchina ci sono io e decido io, il messaggio che più chiaro non si può. Al Papu, a tutti i suoi giocatori. Ora testa al campionato e attesa per il sorteggio. Intanto l'Atalanta si gode un'altra impresa. Che va oltre guerre o liti o dissidi.