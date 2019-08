Atalanta, sorpresa a luci rosse per Pessina: "Grazie Pornhub"

Lo scorso 11 luglio Matteo Pessina si era presentato al raduno di Zingonia dell'Atalanta con in spalla una borsa griffata Pornhub (peraltro firmata dalle più celebri attrici hot) e la foto del momento del suo arrivo aveva fatto il giro del web. A circa un mese di distanza il centrocampista nerazzurro ex Milan, particolarmente felice, ha postato su Instagram una story con la quale informa i suoi fan che il noto sito pornografico, per ringraziarlo della pubblicità gratuita, ha deciso di recapitargli a domicilio l’intero merchandising ufficiale: zaino, felpa, cappellino, maglietta e addirittura i calzini. “Thanks Pornhub”. ha scritto Pessina.