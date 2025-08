Atalanta, rientro in grande stile per Scamacca: il gol è anche un messaggio al ct Gattuso

Ora i suoi obiettivi sono chiari: riprendersi il posto da titolare in attacco e provare a guadagnarsi anche la fiducia del ct della Nazionale in ottica Mondiali 2026. L'addio di Retegui e quello sempre più probabile di Lookman potrebbero certamente dargli una mano, ma per il resto starà a lui, alla sua tenuta fisica e al suo feeling con il gol, che comunque non sembra aver perso. Nel suo primo anno a Bergamo ne aveva collezionati 19 in 44 presenze complessive ed è da lì che vuole ripartire, come se il 2024/25 non fosse mai esistito.