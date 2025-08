Amichevoli: l'Atalanta si sveglia nei minuti finali, Lipsia ko

Buona anche la seconda per l'Atalanta, che sconfigge 2-1 il RB Lipsia in rimonta: vanificata la rete di Openda, ottimi segnali da Scalvini e Scamacca. Entrambe le squadre devono gestire i propri casi di mercato. I tedeschi decidono di non schierare Sesko e Simons, vicini a Chelsea e Newcastle, mentre i nerazzurri devono rinunciare a Lookman, infortunato e in rotta di collisione con la Dea dopo il no all'Inter.