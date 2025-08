Stallo per Lookman: l'Inter riflette, l'Atalanta lo aspetta lunedì

Mettiamola così: almeno una risposta è arrivata. Non è quella che attendeva l'Inter, e neppure quella voluta da Ademola Lookman, ma almeno c'è stato un nuovo passo nella trattativa con l'Atalanta che, meglio specificarlo subito, non è per niente chiusa. Il no dei bergamaschi per l'attaccante e la mancata definizione di una cifra precisa per la quale lo lascerebbero partire sono sembrati, almeno all'inizio, un modo per dichiarare l'incedibilità del giocatore ma, scrive Ivan Zazzaroni, un successivo contatto tra Giuseppe Marotta e Luca Percassi ha chiarito meglio lo scenario: la Dea sa che il nigeriano vuole partire con destinazione Milano ed è pure disposta ad accontentarlo in linea di massima ma la cifra offerta, 42 milioni di euro più 3 di bonus, non è ancora ritenuta congrua.