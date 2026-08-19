Seria A, le designazioni arbitrali della prima giornata: per Inter-Monza c'è Marinelli

Nel weekend riparte il campionato di Serie A e l'Aia ha reso note in mattinata le designazioni per la prima giornata. Il nuovo designatore Daniele Orsato ha affidato la direzione della sfida di apertura tra Inter e Monza, in programma sabato a San Siro alle 18.30, a Marinelli. Per Genoa-Napoli scelto invece Di Bello, mentre Frosinone-Juventus sarà diretta da Ayroldi. Il match tra Torino e Milan è stato affidato a Zufferli, per Roma-Fiorentina c'è Marcenaro.
Ecco di seguito il quadro completo della prima giornata:
- INTER – MONZA Sabato 22/08 h. 18.30
MARINELLI
DI GIOIA – PALERMO
IV: DI MARCO
VAR: GARIGLIO
AVAR: MARINI
- UDINESE – COMO Sabato 22/08 h. 18.30
ARENA
MONDIN – LAUDATO
IV: CHIFFI
VAR: CAMPLONE
AVAR: RUTELLA
- GENOA – NAPOLI Sabato 22/08 h. 20.45
DI BELLO
ROSSI M. – DEI GIUDICI
IV: MANGANIELLO
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: COSSO
- PARMA – CAGLIARI Sabato 22/08 h. 20.45
PERENZONI
MASTRODONATO – POLITI
IV: DOVERI
VAR: DIONISI
AVAR: PEZZUTO
- FROSINONE – JUVENTUS domedica 23/8 h. 18.30
AYROLDI
ROSSI L. – MORO
IV: MARIANI
VAR: MARINI
AVAR: PICCININI
- VENEZIA – LECCE h. 18.30
RAPUANO
TRINCHIERI – CECCON
IV: ALLEGRETTA
VAR: GHERSINI
AVAR: ABISSO
- ATALANTA – SASSUOLO h. 20.45
CREZZINI
MELI – FONTEMURATO
IV: PAIRETTO
VAR: GIUA
AVAR: MAGGIONI
- TORINO – MILAN h. 20.45
ZUFFERLI (foto)
BERCIGLI – ZINGARELLI
IV: MASSA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: SANTORO
BOLOGNA – LAZIO Lunedì 24/08 h. 18.30
MARESCA F.
CECCONI - BIANCHINI
IV: FELICIANI
VAR: DI PAOLO
AVAR: MASSIMI
- ROMA – FIORENTINA Lunedì 24/08 h. 20.45
MARCENARO
LO CICERO – ROSSI C.
IV: FABBRI
VAR: ABISSO
AVAR: GIUA