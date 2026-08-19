SERIE A

Seria A, le designazioni arbitrali della prima giornata: per Inter-Monza c'è Marinelli

Il quadro completo delle decisioni del nuovo designatore Daniele Orsato

19 Ago 2026 - 12:36
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Nel weekend riparte il campionato di Serie A e l'Aia ha reso note in mattinata le designazioni per la prima giornata. Il nuovo designatore Daniele Orsato ha affidato la direzione della sfida di apertura tra Inter e Monza, in programma sabato a San Siro alle 18.30, a Marinelli. Per Genoa-Napoli scelto invece Di Bello, mentre Frosinone-Juventus sarà diretta da Ayroldi. Il match tra Torino e Milan è stato affidato a Zufferli, per Roma-Fiorentina c'è Marcenaro.

Ecco di seguito il quadro completo della prima giornata:
- INTER – MONZA  Sabato 22/08 h. 18.30

MARINELLI

DI GIOIA – PALERMO

IV: DI MARCO

VAR: GARIGLIO

AVAR: MARINI

- UDINESE – COMO  Sabato 22/08 h. 18.30

ARENA

MONDIN – LAUDATO

IV: CHIFFI

VAR: CAMPLONE

AVAR: RUTELLA

- GENOA – NAPOLI  Sabato 22/08 h. 20.45

DI BELLO

ROSSI M. – DEI GIUDICI

IV: MANGANIELLO

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: COSSO

- PARMA – CAGLIARI Sabato 22/08 h. 20.45

PERENZONI

MASTRODONATO – POLITI

IV: DOVERI

VAR: DIONISI

AVAR: PEZZUTO

- FROSINONE – JUVENTUS  domedica 23/8 h. 18.30

AYROLDI

ROSSI L. – MORO

IV: MARIANI

VAR: MARINI

AVAR: PICCININI

- VENEZIA – LECCE h. 18.30

RAPUANO

TRINCHIERI – CECCON

IV: ALLEGRETTA

VAR: GHERSINI

AVAR: ABISSO

- ATALANTA – SASSUOLO    h. 20.45

CREZZINI

MELI – FONTEMURATO

IV: PAIRETTO

VAR: GIUA

AVAR: MAGGIONI

- TORINO – MILAN     h. 20.45

ZUFFERLI (foto)

BERCIGLI – ZINGARELLI

IV: MASSA

VAR:  MAZZOLENI

AVAR: SANTORO

BOLOGNA – LAZIO      Lunedì 24/08 h. 18.30

MARESCA F.

CECCONI - BIANCHINI

IV: FELICIANI

VAR: DI PAOLO

AVAR: MASSIMI

- ROMA – FIORENTINA    Lunedì 24/08 h. 20.45

MARCENARO

LO CICERO – ROSSI C.

IV: FABBRI

VAR: ABISSO

AVAR: GIUA

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