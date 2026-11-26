"Abbiamo fatto una buona gara e creato tantissime palle gol. Purtroppo in questo momento non abbiamo solidità difensiva e questa fragilità ci rende tutte le partite più complicate". Maurizio Sarri analizza così la vittoria in rimonta dell'Atalanta sul Borac in Conference League. "Negli ultimi 7 minuti abbiamo fatto 3 gol su 4 palle gol abbastanza facili e nei 10 minuti prima abbiamo sbagliato 3 gol da un metro. Abbiamo commesso errori in fase risolutiva e continuiamo ad avere qualche problema difensivo - ha proseguito Sarri a Sky nel dopo gara - La squadra ha avuto un grande carattere ma c'è da lavorare. Dobbiamo dire grazie ai nostri tifosi che ci hanno dato grande mano. Bisogna lavorare, bisogna ricercare e ricavarsi dei tempi di lavoro, cosa che fra gli infortuni e il calendario per noi è difficilissima. Però bisogna trovare il modo di farlo, sia a livello di reparto difensivo sia a livello di squadra".



E ancora: "Dualismo Krstovic-Scamacca? La differenza in questo momento è che uno è in pieno ottimismo e in piena condizione psicofisica, mentre l'altro ha avuto un momento molto difficile e piano piano sta cercando di ricostruirsi. Ho sempre detto che secondo me il dualismo non esiste, che con me partono alla pari e che poi il campo avrebbe deciso chi giocava di più".

