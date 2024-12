Atalanta, Percassi getta acqua sul fuoco: "Primo posto? Piedi per terra"

"Mi sembra che anche nel nuovo campionato non siamo messi malissimo... alle volte guardo la classifica e mi dico che non è vero". Con questa battuta Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta, ha voluto commentare il momento della squadra, prima in serie A e in buona posizione anche in Champions League in ottica qualificazione agli ottavi, durante il tradizionale pranzo natalizio con i mass media: "Devo giudicare l'annata, mi sembra che sia stata strepitosa, considerando quello che abbiamo fatto come Atalanta in Europa League, vinta e che tutti ci invidiano, ma che oggi rispettano ancora di più. Abbiamo rapporto con tutte le società europee e ci fanno un sacco di complimenti. È un merito dei giocatori, del mister, di tutto lo staff, non solo quelli che lavorano in campo ma anche fuori, che sono indispensabili per noi. Abbiamo un gruppo di persone straordinarie, grazie a loro abbiamo raggiunto un obiettivo fantastica".