Atalanta, Lookman vince il Pallone d'Oro africano

L'attaccante dell'Atalanta, Ademola Lookman, ha vinto il Pallone d'Oro africano. I Caf Awards 2024 si sono conclusi in modo spettacolare al Palais des Congrès di Marrakech, in Marocco. È stata una serata di sfarzo, glamour e celebrazione dei migliori talenti del calcio africano. Il nigeriano Lookman è stato incoronato Giocatore dell'anno, coronando un anno incredibile in cui ha ispirato l'Atalanta al successo in Europa League. Le prestazioni abbaglianti di Lookman e il suo tiro micidiale lo hanno reso una stella del gioco. Lookman succede a Victor Osimhen.