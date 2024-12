L'acquisto record dall'Atalanta, il gol al Milan: chi è Amad Diallo, l'ultimo cecchino di Guardiola

Da domenica sera Amad è un idolo in casa United: un rigore procurato e un gol che hanno permesso a Ruben Amorim di prendersi la scena nell'attesa stracittadina. Il tutto nella notte che ha visto dei big come Rashford e Garnacho spediti in tribuna per motivi disciplinari. In pochi minuti il 22enne ivoriano ha fatto sognare una parte di Manchester togliendo invece ogni certezza al City, sempre più in crisi e capace di perdersi in un bicchiere d'acqua.