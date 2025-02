Atalanta, Lookman taglia corto sulla pace con Gasperini: "E' finita l'intervista?"

L'Atalanta dilaga contro l'Empoli, reagisce alla eliminazione dalla Champions, vede Inter e Napoli da molto vicino e tiene vivo, vivissimo, il sogno scudetto. Eppure qualche scoria l'ultima settimana l'ha lasciata, non tutto è stato evidentemente archiviato. Oltre alla querelle sul rinnovo di Gasperini - le parole di Luca Percassi nel pre-partita sono state decisamente sferzanti - anche il confronto-scontro tra Lookman e il tecnico nerazzurro non pare del tutto superato. Testimonianza ne è la risposta dell'attaccante, protagonista di un'ottima prestazione, nella "flash" a fine match: "E' finita l'intervista?" Così ha infatti risposto Lookman ai microfoni di Sky, eludendo la domanda sul confronto avvenuto con il mister e sulla possibile ricucitura dello strappo. Una frattura, evidentemente, non ancora ricomposta.