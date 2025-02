Gasperini: "Abbiamo una classifica straordinaria, domenica vogliamo avvicinare le prime"

Cinque gol per cancellare la Champions League e tornare prepotentemente in corsa per lo scudetto. L'Atalanta ha cancellato l'amarezza del Bruges travolgendo l'Empoli e Gian Piero Gasperini non nasconde le sue ambizioni, nonostante le voci di mercato e le tensioni con Lookman rischino di distrarre la squadra. "Abbiamo una classifica straordinaria, l'obiettivo per domenica col Venezia è quello di avvicinare le prime. A giugno vedevo l'Inter su tutte, ma ci siamo e ci proviamo", ha detto il tecnico dei bergamaschi.