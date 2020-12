Atalanta, la forma non c'è ma gli ottavi sono a un passo

CHAMPIONS LEAGUE

L'Atalanta può ancora sognare e anche in grande. Perché la qualificazione agli ottavi di Champions League è quantomai vicina. Basterà, infatti, appena un punto contro l'Ajax per far continuare quella storia incredibile che è stata e resta la Dea. Non bisognerà quindi non perdere ad Amsterdam e il gioco sarà bello e fatto. Anche se quest'Atalanta non è certo quella scintillante vista nella scorsa stagione. L'attacco, soprattutto fa fatica ad ingranare e lo certificano anche i numeri che per i bomber bergamaschi sono onestamente impietosi. nelle sei partite giocate tra da inizio novembre (3 di campionato e 3 di Champions) sono 4 gol realizzati: 2 contro il Liverpool, uno contro l'Inter e uno ieri... appunto. Zapata, Muriel e Gomez (250 presenze con la maglia nerazzurra) Ilicic (è ancora in una fase di rodaggio indefinita) non hanno inciso. E' proprio il reparto offensivo a essere sotto la lente. Le foto di Atalanta-Midtjylland













































































































Poi è anche un segno abbastanza evidente: il gol che ha permesso di evitare la figuraccia casalinga e di continuare a sperare negli ottavi sia arrivato da un difensore come Romero (in prestito dalla Juventus), al suo primo centro con la maglia dell'Atalanta.

Ci sono anche i meriti degli avversari in tutto questo. Il Midtjylland si è trovato in vantaggio per la prima volta in Champions League (preliminari esclusi).

L'imperativo, ora, per Gasperini sarà rimboccarsi le maniche e strappare quel punto che basta per andare avanti in una Champions che per la Dea resta il sogno più grande che c'è.