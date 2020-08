Atalanta, Ilicic è tornato in Italia: pronto il piano per il suo recupero

NUOVO 'ACQUISTO'

In questi giorni in cui le trattative di mercato si infiammano, il 'colpo' dell'Atalanta per la prossima stagione potrebbe essere Josip Ilicic. Lo sloveno, il migliore per rendimento della Dea fino al lockdown, ha saltato l'ultima decisiva parte di stagione (come sarebbe finita col Psg con lui in campo?) per problemi personali ed è tornato in patria, ma ora starebbe dando timidi segnali di ripresa e in casa nerazzurra starebbe crescendo la convinzione che per la prossima stagione si possa tornare a contare sui colpi del fantasista sloveno Atalanta, presentata la maglia per la prossima Champions





















Ultime gallery Vedi tutte

Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, dopo un periodo passato in Slovenia Ilicic è tornato in Italia e secondo quanto trapela avrebbe voglia di calcio, tanto che avrebbe voluto addirittura noleggiare un volo privato e andare a salutare la squadra a Lisbona se si fosse qualificata per la semifinale di Champions League.

L'Atalanta avrebbe già pronto un piano per il suo recupero, ma il percorso è solo all’inizio: Ilicic, che in patria ha rimesso su qualche chilo, in questo momento è alla ricerca di certezze e nessuno in casa nerazzurra, di certo non Gasperini, gli metterà fretta. Josip potrebbe tornare a Zingonia intorno a fine settembre e prendersi almeno un mese per tornare in forma, fisica e mentale, per poi tornare in campo verso novembre. Nessuno gli metterà fretta, ma tutti hanno una grande voglia di rivedere il suo talento all’opera.

Vedi anche Atalanta Gasperini abbraccia Ilicic: "Spero di averlo la prossima stagione" Vedi anche Atalanta Atalanta, Ilicic torna a parlare sui social