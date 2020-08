Atalanta, Ilicic torna a parlare sui social

Josip Ilicic è tornato, almeno sui social. Lo sloveno, dopo settimane di silenzio, ha postato un messaggio sulla sua pagina Instagram: una fotografia dei compagni di squadra in posa con la sua maglia, che gli dedicavano l'aritmetica conquista della qualificazione in Champions per la prossima stagione, subito dopo l'ultima partita di campionato. A corredo dell'immagine, un messaggio semplice ma particolarmente significativo: "Grandi", con un cuore. Lo sloveno al momento è ancora in patria, si è preso del tempo per cercare di risolvere una delicata questione personale, ma il suo post dimostra che la testa e il cuore sono ancora a Bergamo, al fianco dei compagni. Vederlo in Champions col Psg sarà difficile, ma la vicinanza dimostratagli dalla squadra gli sarà sicuramente di grande aiuto e il suo rientro, forse, ora è un po' più vicino.