Gasperini abbraccia Ilicic: "Spero di averlo l'anno prossimo"

L'Atalanta è vicina a Josip Ilicic che sta vivendo un dramma personale: "È circondato da tanto affetto, è in una di quelle situazioni che capitano quando meno te l'aspetti, possono capitare a chiunque. Siamo tutti quanti in aiuto suo, perché esca da questo momento e torni a essere il giocatore che è". Parole di Gian Piero Gasperini che poi ha anche lanciato l'allarme sul rientro: "Non ci sarà contro il Psg in Champions, è fermo da troppo tempo, sarebbe bello averlo per la prossima stagione".

Un'assenza importante per l'Atalanta: "Ci ha tolto molto, per la qualità del giocatore e perché in organico non abbiamo un'alternativa simile. Ma ci siamo adattati bene con Malinosvki , Pasalic, Muriel. Quando viene a mancare uno di questo valore, qualche difficoltà c'è. Come accaduto con Zapata a un certo punto della stagione. Ma ora, giocando partite secche è più facile sopperire che non durante un campionato intero", ha aggiunto a Radio anch'io sport.