Atalanta, Ilicic è in Slovenia col permesso del club 

ATALANTA

Le condizioni di Josip Ilicic continuano ad essere un mistero. Il fantasista sloveno è fermo ormai dalla sfida con la Juve dello scorso 11 luglio, ma i tempi di recupero continuano ad essere totalmente ignoti anche perché l'Atalanta mantiene il massimo riserbo a riguardo. Inizialmente fuori per un problema alla caviglia, Gasperini ha già annunciato che molto probabilmente non sarà a disposizione per la Champions League, mentre secondo il Corriere della Sera rischia addirittura di saltare l'inizio della prossima stagione.

Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il giocatore si troverebbe attualmente in Slovenia, dove è voluto tornare, col permesso del club, per cercare di recuperare più in fretta e trascorrere del tempo in famiglia. Ilicic dovrebbe fermarsi in patria solo qualche giorno, come da accordo con l'Atalanta, e spera di tornare a Bergamo rigenerato dopo un periodo buio a cavallo della quarantena. Per vederlo alla Final Eight di Champions a Lisbona, però, servirebbe un miracolo.

