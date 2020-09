Atalanta, Gasperini: "Ilicic al momento non fa parte dell'organico"

ATALANTA

Prima conferenza stampa stagionale per Gian Piero Gasperini che presenta la stagione 2020-21. "Non possiamo porci obiettivi come la lotta per lo scudetto, questi obiettivi sono nella fantasia giornalistica - ha detto il tecnico dell'Atalanta - Dobbiamo presentarci con la stessa voglia di sorprendere". Su Ilicic. "Al momento non fa parte del nostro organico". Hateboer vuole andarsene: "Dichiarazioni brutte, lasciano parecchi dubbi".

Una stagione fantastica si è appena chiusa e ora se ne apre subito un'altra. La Dea è chiamata a un nuova impresa. Nello scorso campionato c'erano delle squadre molto valide, ma che hanno fatto meno rispetto agli obiettivo, come Roma, Milan, Napoli. Credo ci sia un gruppo di squadre molto vicine per valori. Tutto dipende da come parti, da come ti trovi. Sarà un campionato con i valori che si avvicineranno".

Il rientro di Ilicic pare lontano e i bergamaschi si sono cautelati con Miranchuk. "È stato individuato come un giocatore che va a sostituire la defezione di Ilicic. Già dall'anno scorso chiedevo un sostituto di Ilicic, ma poi non è arrivato. So di non poter chiedere a Miranchuk di risolvere immediatamente i nostri problemi in quella zona. Ma crediamo nelle sue qualità. Purtroppo arriva da un infortunio, non grave, che però potrebbe fargli perdere qualche settimana".

Sul mercato. "Abbiamo un piccolissimo gruppo e con questo stiamo iniziando, anche se le condizioni sono diverse. In linea di principio vogliamo fare una preparazione simile agli scorsi anni. Dobbiamo cercare di arrivare bene al termine della preparazione, per la prossima sosta delle nazionali. Il mercato si chiude il 5 ottobre, ma noi giochiamo prima. Abbiamo la necessità di inserire giocatori che hanno avuto dei problemi fisici. Dobbiamo capire l'infortunio di Gollini e di Freuler, mentre Gomez ha recuperato. Non credo che sarà facile inserire immediatamente dei giocatori, vedremo. Un po' di novità possono essere utili, abbiamo avuto un gruppo di 15 elementi, ma in una situazione di campionato normale. Giocando però continuamente la situazione cambia, abbiamo finito con l'acqua alla gola, un po' impiccati. Dovendo giocare tutto il campionato in questa condizioni servirebbero uno o due elementi in più".