Serie A, Atalanta-Genoa 2-0: la Dea riparte con Lookman ed Ederson

atalanta-genoa 2-0

Al Gewiss Stadium decidono il nigeriano e il brasiliano: Gasperini resta in scia al Napoli

Nella nona giornata di Serie A, l'Atalanta batte 2-0 il Genoa. Al Gewiss Stadium, Scamacca e Scalvini vanno vicini al gol, ma a decidere la sfida sono la zampata da terra di Lookman al 68' e il gol in contropiede al 95' di Ederson. Con questo successo, la Dea torna a vincere dopo due turni e si porta a 16 punti, a -1 da Napoli e Fiorentina (attesa dall'Empoli). Resta a quota 8, invece, il Grifone, al secondo ko consecutivo.

LA PARTITA

L'Atalanta si conferma insuperabile in casa: nessuno è ancora riuscito a segnare al Gewiss Stadium, così sono Lookman ed Ederson a firmare il 2-0 a Bergamo e a regalare la vittoria a Gasperini sul suo ex Genoa. Partita più bloccata nel primo tempo, dove soltanto Scamacca e Malinovskyi, in avvio, si rendono pericolosi. Il Grifone ci prova proprio da fermo con il grande ex, che non impegna Carnesecchi, mentre sono le parate di Leali a tenere in vita i rossoblù nel corso del match. Inizialmente bloccata, soprattutto sulla trequarti, la formazione di Gasperini. E la partita di De Ketelaere dura un minuto, visto che ad inizio ripresa il belga ex Milan lascia il posto a Miranchuk.

Ben più intensa la partita nella ripresa: Scamacca di testa chiama il portiere ospite ad un miracolo, poi un'altra incornata, quella di Scalvini, si schianta sul palo. Al 68', però, la partita si sblocca: cross al centro, Lookman controlla da terra e con una zampata la mette sotto la traversa. Marinelli annulla per un tocco di mano che, però, il Var non rileva e, dopo l'on-field review, ecco l'1-0. Nel finale, il Genoa ha anche l'occasione per pareggiare, ma Carnesecchi è decisivo su Puscas, entrato nel finale. Salvataggio fondamentale, perché sul contropiede successivo Pasalic serve Ederson che con un preciso diagonale destro trova l'angolino, chiudendo il match. Con questo 2-0, l'Atalanta sale a quota 16, andando a -1 dal Napoli e dalla Fiorentina che però è attesa dal match con l'Empoli. Dopo il Milan, perde ancora senza segnare il Genoa, che resta a quota 8.

LE PAGELLE

Carnesecchi 6,5 - Decisivo con la sua parata nel finale, perché evita il possibile 1-1 e poi arriva il raddoppio.

Lookman 7 - Indemoniato. Uno dei più pericolosi e, di pura cattiveria, sblocca il match indirizzando la sfida del Gewiss.

Ederson 7 - Bravo a chiudere nel finale la partita in contropiede.

Leali 6,5 - Lui fa il possibile per evitare di capitolare, compiendo un vero miracolo su Scamacca. Poi è incolpevole sui gol subiti.

Gudmundsson 6 - Uno dei pochi ad accendere la luce in una serata difficile per il Grifone: regala a Puscas il possibile 1-1.

IL TABELLINO

ATALANTA-GENOA 2-0

Atalanta (3-4-3): Carnesecchi 6,5; Toloi 6, Djimsiti 6, Scalvini 6,5; Zappacosta 6 (45' st Hateboer sv), de Roon 6, Ederson 7, Ruggeri 6 (44' st Kolasinac sv); De Ketelaere 5,5 (1' st Miranchuk 6), Scamacca 6 (34' st Muriel 6), Lookman 7 (34' st Pasalic 6,5). A disp.: Musso, Rossi, Holm, Bakker, Bonfanti, Zortea, Adopo. All.: Gasperini 7

Genoa (3-4-2-1): Leali 6,5; Dragusin 6, Bani 5,5, Vasquez 5,5; Sabelli 6 (42' st Fini sv), Thorsby 5,5 (39' st Galdames sv), Frendrup 5,5, Malinovskyi 6 (39' st Puscas sv), Haps 5,5; Gudmundsson 6, Ekuban 6 (48' st Vogliacco sv). A disp.: Calvani, Sommariva, Martin, De Winter, Kutlu, Hefeti, Matturro, Badelj. All.: Gilardino 5,5

Arbitro: Marinelli

Marcatori: 23' st Lookman, 50' st Ederson

Ammoniti: Lookman (A), Toloi (A), Gudmundsson (G), Hateboer (A), Zappacosta (A), Bani (G)

Note: recupero 0'+8'

LE STATISTICHE

Il Genoa ha perso sette delle ultime nove trasferte di Serie A (1V, 1N), tante sconfitte quante ottenute nelle precedenti 18 gare giocate dal Grifone fuori casa nella competizione (3V, 8N).

Il Genoa ha subito almeno due gol in due trasferte consecutive di Serie A (2-2 vs Udinese e 0-2 vs Atalanta oggi) per la prima volta dal dicembre 2021 (0-2 vs Juventus e 1-3 vs Lazio in quel caso).

L’Atalanta ha collezionato quattro clean sheets interni consecutivi in campionato per la prima volta da marzo 2017 (serie di cinque in quel caso).

L’Atalanta non ha subito gol negli ultimi tre incroci casalinghi in Serie A contro il Genoa soltanto per la seconda volta dopo i tre collezionati contro il Grifone nel massimo campionato tra aprile 1990 e marzo 1992.

Era dal 5 novembre 2021 (15 vs Empoli anche in quel caso) che il Genoa non tentava almeno 15 conclusioni totali in trasferta in un match di Serie A.

Ademola Lookman è salito a quota 16 reti in 40 presenze con l’Atalanta in Serie A: l’attaccante nigeriano ha così eguagliato il suo score messo a segno in 118 presenze nei Top-5 campionati europei – con le maglie di Leicester, Fulham, Lipsia e Everton.

Con il gol odierno, Ademola Lookman è diventato il 4° giocatore nigeriano per numero di reti in Serie A – agganciato Stephen Makinwa a quota 16.

Da inizio aprile, solo Roma (12) e Fiorentina (10) hanno colpito più legni rispetto all’Atalanta (nove) in Serie A.

A partire dallo scorso maggio, solo Davide Zappacosta (tre) ha colpito più legni di Giorgio Scalvini tra i difensori in Serie A (due, al pari di Alessio Romagnoli).

Éderson è andato a segno in due partite consecutive di Serie A (vs Lazio e Genoa oggi) per la prima volta nel massimo campionato.

Morten Thorsby ha raggiunto oggi le 100 presenze in Serie A – 92 delle quali con la Sampdoria e otto con il Grifone finora.