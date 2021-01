Atalanta, Gasperini: “Pronti a un nuovo tour de force"

VERSO ATALANTA-SASSUOLO

"Domani si riparte, si riparte dal Sassuolo. Non ci siamo praticamente mai fermati. Questa settimana è stata molto buona, siamo pronti per questo nuovo tour de force". Lo ha detto Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, parlando in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Sassuolo. "Siamo pronti. Abbiamo voglia di fare bene. Abbiamo tutti le pile molto cariche", ha aggiunto il tecnico nerazzurro.

Tornando sull'ultima gara dell'anno a Bologna, Gasperini ha detto: "A Bologna abbiamo fatto a lungo molto bene, siamo dispiaciuti solo per il risultato". Poi una battuta anche sull'avversario di domani. "Il Sassuolo è una squadra di valore, hanno mantenuto più o meno gli stessi inserendo altri elementi di qualità. Domani sarà una partita importante" ha concluso Gasperini, che non è voluto tornare sull’argomento Papu Gomez.

L’argentino continua ad allenarsi da solo e le sue relazioni con il resto della squadra e lo staff sono solo indirette. Il Papu segue un programma del tutto differente dal resto del gruppo: di fatto non è fuori rosa, ma quella che si è venuta a creare è una frattura che oggi sembra difficile da ricomporre.

"Il mercato? Noi stiamo bene, la società è attenta. C'è una soluzione interna al club che potrebbe essere molto interessante, anche se la squadra è a posto: si tratta di Amad Diallo". Passando al mercato, Gasperini rivela un retroscena a sorpresa: "è chiaro che è del Manchester United (acquistato il 5 ottobre, ndr), ma potrebbe restare qualche mese ancora qui da noi. Mi piace molto, ha solo 18 anni. A me piacerebbe che restasse fino a giugno, ovviamente dipende dal suo club".

Il tecnico nerazzurro ha poi dichiarato chiuse le operazioni in entrata: "Maehle è appena arrivato, a mercato ancora da iniziare: significa che c'è la convinzione che questo giocatore possa essere utile per la squadra, diversamente dai casi che capitano magari all'ultimo giorno delle trattative. È già un bel biglietto da visita - ha proseguito -. Qualcuno, se ha la possibilità di andare a giocare, è giusto che sia così. Col danese in più c'è esubero sulle fasce: le esigenze vanno accontentate e in questo senso in uscita bisogna chiudere il prima possibile, così possiamo concentrarci sul campionato visto anche anche a gennaio si gioca ogni tre giorni".

