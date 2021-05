Atalanta, Gasperini: "Vogliamo alzare la Coppa, tutto il resto illazioni e stupidate"

VERSO ATALANTA-JUVE

Il tecnico nerazzurro: "Il trofeo la ciliegina sulla torta. Poi vogliamo il 2° posto in campionato"

Un trofeo per coronare un percorso di crescita impressionate. Un trofeo per dimostrare che l'Atalanta è una solida realtà, non una favola. Un trofeo per chiudere trionfalmente una stagione che ha visto ancora il conseguimento del posto Champions. Arriva la finale di Coppa Italia contro la Juve e mister Gasperini ha le idee chiare e un pensiero fisso: "Questa sarebbe la ciliegina su una torta preparata negli ultimi cinque anni. Abbiamo già raggiunto una finale due anni fa (sconfitta con la Lazio, ndr), abbiamo ottenuto tre qualificazioni in Champions, che non sono un titolo ma valgono lo stesso,ora proviamo ad alzare un trofeo". Getty Images

Mercoledì la finale di Coppa Italia contro la Juve, domenica l'ultima di campionato contro il Milan che si gioca l'accesso in Champions proprio con i bianconeri (e il Napoli). L'occasione, specie sui social nelle discussioni tra tifosi, per illazioni e supposizioni: "Sono stupidate - ha tagliato corto Gasperini - noi siamo responsabili del nostro destino così come Milan e Juventus. Sono state giocate 37 partite, siamo arrivati a questo punto. In entrambe le gare faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità per vincere la coppa e arrivare secondi. Il resto sono illazioni di poco conto”.

"Quest'anno siamo stati bravi, non eravamo mai arrivati davanti alla Juve anche perché aveva sempre vinto. Quest'anno ci siamo ripetuti e loro non hanno fatto come gli altri anni, ma questo non significa che la squadra e i giocatori non siano di valore. Significa solo che in campionato siamo stati più bravi., quello cambia la visione di tutto ciò che è stato il precedente. Abbiamo eliminato Cagliari, Lazio e Napoli e abbiamo il diritto di giocarci questa partita. Sarà una finale molto bella e molto importante, mi auguro".

Un trofeo che per Gasperini potrebbe essere il primo: "Io sono soddisfatto delle cose che abbiamo raggiunto. I trofei sono due, ma le soddisfazioni passano anche dalle prestazioni. In campionato abbiamo vinto 23 partite, lo scorso anno abbiamo fatto 78 punti. Non è come alzare la coppa per molti, ma se avessi dovuto scegliere fra Champions e Coppa avrei scelto la Champions".

In conferenza assieme a Gasperini, Remo Freuler: "Noi siamo arrivati in finale come loro, sono partite secche, non ci sono favoriti. Noi siamo al 100%, pronti per vincere questa Coppa. Stiamo lavorando da anni per alzare un trofeo. Può valere tantissimo".