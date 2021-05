Atalanta, Gasperini: "La Champions una torta molto grande a 4 piani"

QUI ATALANTA

Il tecnico dopo il Milan: "Siamo felicissimi di tutto questo, ora vogliamo andare in vacanza"

Gian Piero Gasperini ha mancato il secondo posto, ma è comunque soddisfatto della stagione. "La torta è stata la Champions, una torta molto grande a 4 piani. Siamo felicissimi di tutto questo, ora vogliamo andare in vacanza - ha commentato il tecnico della Dea - Scudetto? Penso che l'Atalanta sia al piano più alto. Nemmeno noi ci siamo messi tra i primi 4 a inizio anno, dobbiamo godere di quello che abbiamo senza pensare a quello che ci manca". Getty Images

"La ciliegina può essere qualche partita. Se penso a tutto l'anno solare, da giugno quando abbiamo iniziato a giocare - ha aggiunto Gasp -. La partita a Lisbona, siamo arrivati a un passo dalla semifinale, abbiamo vinto ad Amsterdam e Liverpool. È vero che ci sono i trofei, ma noi siamo felicissimi. Ora abbiamo bisogno di riposare un po'".

Sulla stagione. "All’inizio della stagione nessuno avrebbe potuto immaginare di fare a meno di Gomez e Ilicic. Abbiamo sicuramente perso in qualità, ma abbiamo modificato l’aspetto tattico, ma abbiamo fatto 90 gol. Per me è comunque un risultato straordinario. La crescita di giocatori e squadra è stata una soddisfazione enorme. Questa è stata la più difficile, anche per il coraggio di certe scelte”.