Atalanta, Gasperini: "Coppa o battere il Real? Dura scegliere. Con la Juve ce la giochiamo"

QUI ATALANTA

"È stato un periodo difficile, posso solo fare i complimenti ai miei. Globalmente stiamo vivendo un'altra stagione importante e, fra due settimane come oggi, giocheremo per la prima volta contro il Real Madrid. La continuità di risultati ha fatto crescere noi e la società. Ci aspettano grandissimi obiettivi, speriamo di centrarne qualcuno". Gian Piero Gasperini elogia la sua Atalanta dopo la conquista della finale di Coppa Italia: "Pessina? Straordinario per la qualità dei due gol, ci sta dando moltissimo e sarà molto utile anche per la nazionale. Ma faccio fatica a fare delle classifiche di valore". Coppa Italia, Pessina porta la Dea in finale Getty Images

"La finale? Ci penseremo a maggio, affronteremo una squadra fortissima e favoritissima, ma andremo con il nostro coraggio per fare la nostra partita - ha proseguito Gasperini - Forse i risultati migliori contro di loro li abbiamo fatti proprio in coppa, dove abbiamo vinto. Speriamo di ripeterci. La Coppa o battere il Real? Vincere un trofeo è importante, ma restano anche i piazzamenti e i risultati. E' difficile fare una scelta, la Champions ha un valore incredibile e superare il Real Madrid sarebbe qualcosa di impagabile e straordinario". Poi a una domanda sull'ex Papu Gomez: "Balla al Siviglia? E' strano che in una serata così bella si parli ancora di Gomez", ha concluso.

ATALANTA, PERCASSI: "VIVIAMO UN SOGNO"

"È qualcosa di fantastico, siamo non felici ma di più. Da parte della mia famiglia, della società e di tutti i bergamaschi un grazie al mister e ai ragazzi che ci stupiscono ogni volta. Ci stanno facendo vivere un grande sogno". Lo ha detto Luca Percassi, ad dell'Atalanta, intervenuto ai microfoni di RaiSport dopo la vittoria sul Napoli e la qualificazione alla finale di Coppa Italia. "Il pubblico ci manca come l'aria, speriamo nelle prossime partite si possa tornare allo stadio anche se in numero ridotto. Pensare di andare in finale e avere un po' della nostra gente che ci segue sarebbe qualcosa di unico", ha aggiunto. "Stiamo vivendo partite impensabili fino a qualche anno fa, dobbiamo viverle con attenzione e lo abbiamo sempre fatto. Stiamo vivendo qualcosa che ci siamo meritati sul campo, ma di importante", ha dichiarato Percassi. "La squadra di stasera è figlia anche di tanti investimenti, non si è solo venduto. È stato un bilanciamento, ma è ovvio che la nostra realtà ci porta a vendere ma l'Atalanta è cresciuta anche a investimenti significativi che hanno fatto crescere la rosa altrimenti", ha detto. "Pessina per qualità in campo e fuori sta crescendo in maniera significativa e quest'anno si sta completando", ha concluso a proposito del match winner di giornata.

