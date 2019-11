Atalanta, Gasperini: "Contrario al Var chiamato dagli allenatori"

VERSO ATALANTA-CAGLIARI

Gian Piero Gasperini dice la sua sul Var, che sta creando davvero tante discussioni. "Non è una soluzione consentire agli allenatori di chiamare il Var: se io sono a 70 metri, cosa posso vedere meglio dell'arbitro o dell'assistente? - ha spiegato il tecnico dell'Atalanta - C'è bisogno di chiarezza, di riepilogare le regole e rivederle". Sul Cagliari: "Una vittoria ci porterebbe in alto e potrebbe creare un distacco con chi insegue visto che ci saranno degli scontri diretti", Gasperini: "Contrario al Var"degli allenatori"

Per spiegare il suo pensiero, Gasp parla dei due rigori concessi alla Lazio una settimana fa. "Il problema è che a bocce ferme l'interpretazione è completamente diversa dal campo. Così si alimentano continuamente discussioni: i due rigori per la Lazio due sabati fa per me non c'erano e per Inzaghi sì - ha aggiunto -. Capire quando puo' intervenire il Var è difficile: solo sul gol, sui rigori, sugli episodi dentro l'area? E i falli di mano? C'è bisogno di chiarezza, di riepilogare le regole e rivederle".

Al di là delle polemiche, il tecnico si gode la sua Atalanta: ""Noi al terzo posto ci siamo da un po' e ne siamo contenti. Il campionato resta apertissimo. Andare a Napoli e soffrire è normale, ma quando siamo stati propositivi abbiamo fatto bene, costruendo due bei gol e sfiorandone un altro paio. Opporsi a squadre così pericolose e complete davanti è fondamentale per noi, ci ha dato forza".

